MHP Aydın İl Başkanı Alıcık'ın 23 Nisan mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101. yaşı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

23 Nisan 1920'nin hiçbir zaman ihmal ve inkar edilemeyecek olduğunu ve TBMM'nin gücünü ve meşruiyetini Türk milletinden alarak ebediyen var olacağını ifade eden MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, "TBMM'nin açılması; akıl, sabır, strateji, hesap, irade, iman ve süngü ile birleşen bir mücadele ile Türklüğün makus talihini döndüreceğimizin bütün cihana kahramanca ilan ve ilamıdır. İlk meclis vatan kurtarmış, devlet kurmuştur. TBMM, 15 Temmuz'da bir kez daha Gazilik unvanını teyit etmiştir. Bu çok özel günün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza bayram olarak hediye edilmesi ise, millet ve devlet hayatının süreklilik içermesine yönelik idealist bir bakışın her daim var olduğunu göstermiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hadim ve hakim döneminin resmen başlamasıyla TBMM daha da güçlenip asli ve temel fonksiyonlarına tam manasıyla odaklanmıştır. Bu düşüncelerle Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 101'üncü açılış yıldönümünü saygıyla kutluyor, aziz Türk milletime esenlikler ve selamet dolu yıllar diliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni necip Türk Milletimize emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İlk Meclis'in tüm mebuslarını, kurucu kahramanları ve vatanımızın bekası için canlarını seve seve veren muhterem şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Bu sene 23 Nisan'ın sınırlı ve kısıtlı şekilde yaşanacağını hatırlatan Alıcık, "Atatürk'ümüzün hedeflerine doğru, endüstri 4.0 disiplinde, dijital vatan gerçekliğini ve yapay zeka çağını kaçırmayacağına inandığım çılgın çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum. Sınırlı ve kısıtlı şekilde yaşadığımız bu günlerde, bulunduğumuz her yerde büyük bir gurur ve sevinç içinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramımızı kutlayalım. Bayramımız kutlu olsun. Türk Milleti var olsun. Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerini kullandı.