MHP Aydın İl Başkanı Alıcık'ın Nevruz Bayramı mesajı

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 21 Mart Nevruz Bayramı'nı yayımladığı bir mesajla kutladı. "21 Mart Türk'ün Bahar Bayramı'dır” diyen Başkan Alıcık, nevruzun köklü bir kucaklaşma fırsatı olduğunu kaydetti. Nevruz'un, Türk milletini ortak sevinç ve huzurda, ülkü ve dostlukta buluşturan kaynaşma vesile olduğunu sözlerine ekleyen Alıcık mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Türk dünyasında 'Sultan Nevruz' adıyla bir bayram olarak yaşatılıp kutlanan bu günde en büyük dileğim, milli bekamızın sonsuza kadar var olması, dünyada ise barış ve kardeşliğin hakimiyet kurmasıdır. Bu gerçeğin ışığında; tarihiyle, coğrafyasıyla, şiiriyle, şarkısıyla, gelenek ve görenekleriyle Türklüğün bayramlarını yaşamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Nevruz, yalnızca yeni bir mevsim döngüsünün, bolluk ve bereketin başlangıcı değildir. Türk milleti için geleceği yeniden yorumlamanın; atalet, yılgınlık, korku ve umutsuzluğun geride bırakılarak maddi ve manevi doğruluş ve atılımın müjdesidir. Güzel günlerin habercisi Nevruz'un barış ve kardeşlik duygularımızı ve milli değerlerimize bağlılığı artırmasını diliyor, hemşehrilerinin ve Türk milletimizin, Türk Dünyasının ve insanlığın Sultan Nevruz Bayramı'nı kutluyorum."