İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MHP Aydın İl Başkanı Alıcık'tan Üç Aylar mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, mübarek Üç Aylar’ın başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, mübarek Üç Aylar'ın başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık mesajında şu ifadelere yer verdi; "Manevi hayatımızda ayrıcalıklı bir yer ve önemi bulunan mübarek 'Üç Aylar'a bir kez daha kavuşmanın, yeniden ulaşmanın gönül huzurunu yaşıyoruz. Bu aylar içinde rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının ardına kadar açık olması inananlar adına eşsiz bir fırsattır. Üç Ayların Türk milletimiz, Türk-İslam alemi ve cennet Aydın kentimiz için hayır ve bereket getirmesini, bu hafta içinde idrak edeceğimiz Regaib Kandilimizin de nice güzelliklere ve manevi dirilişe kapı aralamasını Allah'tan diliyorum. Manevi dirilişe, manevi arınmaya, kardeşliğe vesile olması dileklerimle aziz Türk milletimizin ve Türk-İslam aleminin ve hemşehrilerimin mübarek Üç Ayları'nı dualarımla birlikte kutluyor, üç ayların feyzinden istifade etmelerini niyaz ediyorum."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.