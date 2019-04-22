MHP Aydın İl Başkanlığından 23 Nisan mesajı

MHP İl Başkanı Burak Pehlivan 23 Nisan'da her yıl gerçekleştirilen çocukların makam koltuna oturması münasebetiyle koltuğunu 8 yaşındaki İlkokul öğrencisi Hira Aşkan'a bıraktı.

Pehlivan, yayımladığı mesajda; “TBMM'nin açılması Akıl, sabır, strateji, hesap, irade, iman ve süngü ile birleşen bir mücadele ile Türklüğün makus talihini döndüreceğimizin bütün cihana kahramanca ilan ve ilamıdır. TBMM silahla verilen bir mücadelede bile milli mutabakatla sağlanan meşruiyetin nirengi ve dönüm noktasıdır.TBMM vatan kurtarmış devlet kurmuştur. Bu çok özel günün, çocuklarımıza bayram olarak hediye edilmesi ise, millet ve devlet hayatının süreklilik içermesine yönelik idealist bir bakışın her daim var olduğunu göstermiştir.Bu düşüncelerle Gazi Meclisimizin 99'nci açılış yıldönümünü saygıyla kutluyor, aziz Türk milletime esenlikler ve selamet dolu yıllar diliyorum.Bu vesileyle bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum” dedi.