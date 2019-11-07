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MHP Aydın İl Yönetimi yenilendi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Yömetimi yenilendi.

Genel Başkan Devlet bahçeli ve Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. E. Semih Yalçın'ın imzasını taşıyan yetkilendirme belgesi Aydın'a ulaştı.


MHP Genel Merkezi tarafından Burak Pehlivan Başkanlığı'nda yetkilendirilen Aydın İl Yönetimi şu isimlerden oluştu: Ahmet Gökhan Dağlıoğlu, Ali Rıza Alkan, Ahmet Adıgüzel, Ahmet Şahin, Asil Ünlü, Birol Yavuzbaş, Burak Kaptan, Burhan Uçaş, Cafer Menderes, Cihan Işıklar, Erkan Angı, Faruk Barbaros, Fatih Esmek, Gökhan Kılıç, Hüseyin Hanay, Kasım Durmaz, Mehmet Cemal Şengün, Mehmet Aslan, Mehmet Sürücü, Osman Yavuz, Özcan Öz, Sezgin Aydın, Uğur Arıkan, Yusuf Sayıntürk, Yusuf Üstek, Hakan Çalıkoğlu, Tahsin Yörük, Cüneyt Gökçeoyun, Zafer Erzurum, Turan Bozat, Güneri Yörükoğlu, Fatih Koçak, Orhan Koç, Ayhan Yiğit, Şenol Kızıl ve Koray Yılmaz.


Atamadan sonra MHP Aydın İl Binası'nda Burak Pehlivan'ın başkanlığında bir araya gelen yeni yönetim ilk toplantısını yaptı.

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