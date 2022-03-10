MHP Aydın kadın kolları çalışmalarına hız verdi

MHP İlçe Kadın Çalışma Grubu başkanları aylık olağan toplantısını Efeler İlçe Kadın Kolları ev sahipliğinde gerçekleşti. Çalışma ve projelerin görüşüldüğü toplantının ana gündem maddesi ise 2023 Haziran seçimleri oldu. Gelecek bir buçuk senelik süreçte teşkilat içi çalışmaların hız kazandırılacağına dikkat çekilen toplantıya MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ve MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın da katılarak kadınlara destek oldu.

Toplantıda Kadın Çalışma Gruplarının çalışmaları planlanırken, Haziran 2023'de gerçekleşecek olan seçimler için de hazırlıklar gözden geçirildi. Tüm MHP'li kadınlar olarak verilen tüm görevleri yapmaya hazır olduklarını ifade eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Efeler Kadın Kolları İlçe Başkanı Edeviye Bozkurt; “Bugün bizim ev sahipliğimizde aylık olağan toplantımızı gerçekleştirdik. Yaklaşan 2023 seçimleri öncesinde hem teşkilat içi hem de saha çalışmalarımıza hız verdik. İl genelindeki tüm kadın çalışma gruplarımız ile işbirliği koordinasyonun sağlanması konusunda fikir alışverişlerinde bulunduk” dedi.

Efeler İlçe Kadın Çalışma Grubu ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, MHP İl Kadın Çalışma Grubu Başkanı Meltem Bölük, Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın, Efeler Kadın Çalışma Grubu Başkanı Edeviye Bozkurt ve İlçe Kadın Çalışma Grubu Başkan ve yönetimleri katıldı.