MHP Aydın'dan Bahçeli'ye kurultay desteği

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 18 Mart'da gerçekleştirilecek olan MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi destekleyeceklerini belirtti.

MHP Aydın teşkilatları olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin etrafında kenetleneceklerini ifade eden MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, "Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendi 10 Şubat 2021 Çarşamba günü yapılan MYK toplantısında 18 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan MHP Büyük Kongresi'nde genel başkan adaylığını açıkladı. Türk milletimize, Türk milliyetçiliği, ülkücü harekete ve Türk dünyasına hayırlı olsun. Ülkücü hareketin, Türk milletinin varoluş refleksini aksettirdiği, MHP Genel Başkanı Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendinin liderliği altında bir kez daha bariz surette anlaşılmıştır. MHP, Türklük bilincinin maşeri vicdana sirayet etmesini sağlamıştır. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin liderliğinde MHP, baskın ama yapıcı ve uzlaşmacı siyaset takip eden, sorunlara çözüm üreten parti hüviyetini daha da güçlendirmiş, beka olgusunun siyasetteki teminatı, bin yılık kardeşliği belgeleyen toplumsal sözleşmenin karşılığı olmuştur. Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendi, Türk milletimizce sözüne güvenildiği kadar, varlığından hem ülkenin hem de siyaset kurumunun yarar sağladığı bir liderdir. 18 Mart 2021'de yapılacak 13. Olağan Büyük Kurultayımızda, MHP Aydın teşkilatları olarak bütün varlığımızla liderimiz Devlet Bahçeli'nin etrafında kenetleneceğimizi cennet Aydın kentimiz kamuoyuna bildirmekten bahtiyarlık duyuyoruz" diye konuştu.