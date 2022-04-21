MHP Didim İlçe Başkanlığı görevine Sağdıç atandı

29 Mart'ta istifa eden Fikret Alkaya'dan boşalan MHP Didim İlçe Başkanlığı görevine Mustafa Sağdıç atandı.

MHP Didim İlçe Başkanlığı'nda İlçe Başkan Danışmanı olarak görev yapan Mustafa Sağdıç'ın görev tebliğiyle ilgili olarak MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ilçe binasında ilçe yöneticileriyle bir araya geldi. Alıcık, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın onayıyla Didim İlçe Başkanlığı görevine Mustafa Sağdıç'ın atandığını ve görevini tebliğ etmek için geldiklerini kaydederek, sürecin hayırlı olmasını diledi.

MHP Didim İlçe teşkilatını yeni Başkanı Mustafa Sağdıç ise görevi layıkıyla yapmaya gayret edeceklerini ifade ederek “En kısa sürede ilçe yönetimimizi oluşturarak görevimize başlayacağız. Ülkemiz, partimiz ve ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.