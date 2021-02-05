İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MHP Didim'den Elazığ'a giyim, kitap ve kırtasiye yardımı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Didim İlçe Teşkilatı Elazığ Kenti Baskil ilçesi Vakıfbank Orta Okulu’na kitap, kırtasiye ve giyim malzemelerinden oluşan hediyelerini gönderdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Didim İlçe Teşkilatı Elazığ Kenti Baskil ilçesi Vakıfbank Orta Okulu'na kitap, kırtasiye ve giyim malzemelerinden oluşan hediyelerini gönderdi.


Konu hakkında açıklama yapan MHP Didim İlçe Başkanı Fikret Alkaya, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, bu yaptıklarımın hiç birisini yapamazdım' sözleri kitap okumanın milletimizin geleceği için önemini ortaya koymuştur. Bir kitap, bir gönül, bir gönül bir millet' diyerek yola çıktık. Didimli değerli hemşehrilerimin büyük desteği ile toplanan kitap kırtasiye ve giyim malzemelerinden oluşan hediyeleri Elazığ Kenti Baskil ilçesi Vakıfbank Orta Okuluna gönderdik. Katkı yapan hemşehrilerime, dava arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.