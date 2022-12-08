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MHP Didim'in kadın kolları Karakaş'a emanet

MHP Didim İlçe Kadın Kolları’na Yasemin Karakaş atandı.

MHP Didim İlçe Kadın Kolları'na Yasemin Karakaş atandı.



MHP Didim İlçe Kadın Kollarının yeni başkanı belli oldu. MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'ın ilçe teşkilatına ziyaretinde bilgiler veren MHP Didim İlçe Başkanı Mustafa Sağdıç “İlçe Kadın Kolları başkanımız olarak Yasemin Karakaş kardeşimiz yeni başkanımız oldu. Atamasını yaptık. Onun nezdinde yeni bir yapılanmayla kadın kollarımız daha aktif hale gelecek” dedi.



İl Başkanı Alıcık'ta kadınların siyasetin çok önemli olduğunu ifade ederek, kadınların gücüyle ve varlığıyla her zaman ön plana çıkıldığını dile getirdi. MHP Didim İlçe Kadın Kollarının yeni Başkanı Yasemin Karakaş ise kendisine verilen görevi layıkıyla yapmaya gayret edeceğini ifade etti.

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