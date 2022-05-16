MHP Efeler İlçe Teşkilatı, şehit annesi Yıldırım'ın gönlünü aldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Efeler İlçe Başkanlığı, Şırnak'ta 15 yıl önce teröristlerin döşediği mayının patlaması sonucu şehit olan Piyade Er Mahir Yıldırım'ın annesi Sevim Yıldırım'ı evinde ziyaret edip gönlünü aldı. Unutulmamanın acılarını hafiflettiğini belirten Şehit Annesi Sevim Yıldırım, bahçe evinde kendisini ziyaret eden heyete teşekkür etti.

MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın, MHP MYK Üyesi Burak Pehlivan ile birlikte 21 yaşındayken şehit olan Mahir Yıldırım'ın annesi Sevim Yıldırım'ı ziyaret etti. Sevim Yıldırım'ın şehit emaneti olduğuna vurgu yapan MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın, teşkilat olarak zaman zaman bu tür programlarla şehitlerin emanetlerine ziyaret edip dualarını almaya çalıştıklarını söyledi.

Şehit Yıldırım'ın Ülkü Ocakları'nda yetiştiğini hatırlatan Baskın; “Ülkü Ocaklarında yetişen, terör örgütü PKK tarafından Şırnak'ta şehit edilen kardeşimiz Mahir Yıldırım'ın emaneti validesi Sevim annemizi, MYK Üyemiz Burak Pehlivan, Kadın Çalışma Grubu Başkanımız Edeviye Bozkurt, Belediye Meclis Üyemiz Mustafa Tolan ve yönetim kurulu arkadaşlarımız ile birlikte ziyaret ederek hayır duasını aldık” dedi.