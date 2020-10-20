İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MHP İl Başkanı Alıcık, ADÜ Rektörü Aldemir'i ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof.

Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.



ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in nezaketinden dolayı Alıcık'a teşekkür ettiği ziyarette üniversitenin çalışmaları görüşüldü. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, üniversitenin sadece akademik bilgi üreten bir kurum olmadığını, içinde bulunduğu şehre, şehrin diğer tüm dinamikleriyle birlikte katkı sunmaya gayret ettiğini söyleyerek, “İşbirliği içinde yapılan her çalışmayı önemli buluyoruz. Bugün, üniversitemizin hızlı şekilde büyüyor olması, yaşadığımız akademik başarılar şehirle ve kendi içimizde kurduğumuz iyi ilişkilerin bir yansımasıdır. İnşallah Aydın'a ve ülkemizin yükseköğretimine daha çok katkı yapacağız" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.