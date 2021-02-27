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MHP İl Başkanı Alıcık, Erbakan'ı unutmadı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın vefatının 10’uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Saadet Partisi Genel Başkanı merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;


"Hayatı boyunca üstlendiği tüm görevlerde Türk milletimize hizmet etmeyi her şeyin üstünde tutan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Türkiye'nin her alanda gelişmesine ve kalkınmasına değerli katkılarda bulunmuştur. Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Türk milletinin yetiştirdiği değerli bir evladı, Türk siyasi hayatında mümtaz yeri bulunan Milli Görüş hareketinin kurucusu ve onun şekillendirdiği siyasi partilerin genel başkanı olarak özellikle ağır sanayimizin gelişmesine çok büyük katkılar yapmıştır. Vefatının onuncu yılında Cenab'ı Allah'tan rahmet diliyor, sevgi, saygı ve şükranla yad ediyorum."

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