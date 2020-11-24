MHP İl Başkanı Alıcık; Öğretmenlerimiz, doğrunun ve doğruluğun refakatçileridir

-MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında "Milli birlik ve kardeşliğimizin taşıyıcı sütunları öğretmenlerimizdir. Karanlığı yaran, cehaleti yenen duruşun adı öğretmenlerimizdir" dedi.

Açıklamasında; Korona virüs salgını sürecinde öğretmenlerin yoğun gayret ve mücadele verdiğini kaydeden MHP Aydın İl başkanı Haluk Alıcık, "Sorgulayan, sorumluluk alan, birlikte yaşamanın asgari şartlarını benimsemiş, çağın yönelimlerini ve eğilimlerini berrak bir zihinle kavrayan, eleştirisel bir bakış açısına sahip ve analitik düşünme yeteneğine kavuşmuş nesiller tartışmasız öğretmenlerimizin eseri olacaktır. Koronavirüs salgını sürecinde; okullarında, evlerinde öğrencilerimizin eğitimi için büyük gayret sarf eden, salgınla mücadelede verilen bütün görevleri yapan öğretmen arkadaşlarımızı şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu ve Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüze, şehit olan, vefat eden öğretmenlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet , emekli öğretmenlerimize sağlıklı ömür diliyorum" sözleri ile öğretmenlerin günlerini kutladı.