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MHP İl Başkanı Alıcık, Rektör Aldemir'i ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Haluk Alıcık ve beraberindeki heyet, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, yeni görevinde Haluk Alıcık'a başarılar dilerken, Üniversite olarak ülkemizin, Aydın'ın ve tüm vatandaşların yararlanması doğrultusunda bilimsel, teknolojik ve ekonomik kalkınmaya öncülük edecek projeler üretip hayata geçirmek için çalıştıklarını ifade etti.


Aydın'ın tek üniversitesi ADÜ'yü yakından takip ettiklerini belirten Alıcık, Aydın'ın ve ülkemizin kalkınması için Üniversiteye ellerinden gelen tüm desteği vermek için hazır olduklarını söyledi.


Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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