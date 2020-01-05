MHP İl Başkanı Alıcık, “Türk Polisimiz ve Türk Askerimizle gurur duyuyoruz”

Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, yayımladığı mesajında 05 Ocak 2017 tarihinde şehit olan Polis Memuru Fethi Sekin ve şair Arif Nihat Asya'yı andı.

İl Başkanı Alıcık mesajında, “Hasan Tahsin gibi ateşin üzerine yiğitçe yürüyen kahraman polisimiz Fethi Sekin vatan hainlerinin üzerine yiğitçe yürümüştür ve bu yürüyüşüyle büyük bir felaketi göğüslemiş, kendi canını hiçe sayarak bir katliamı önlemiştir. Kahraman Türk polisimiz Fethi Sekin gibi nice kahramanları ile Türk Milleti, kutlu vatan topraklarında ebediyen var olacaktır. Allah bütün şehitlerimizden razı olsun. Türk Polisimiz Ve Türk Askerimizle gurur duyuyoruz, İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017 de teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan kahraman Polis Memuru Fethi Sekin ve tüm şehitlerimizi, 5 Ocak 1975 ebediyete uğurladığımız; " Işık ışık, dalga dalga bayrağım! Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım" dizeleri ile bayrak sevgimizi anlatan Arif Nihat Asya şairimizi rahmetle, hürmetle ve gururla anıyorum. Türkiye'yi hedefine alan hain saldırılar, ne kadar ağır olursa olsun, yılgınlık yok, yorgunluk yok, taviz yok, korku yok. Üstün bir mücadele azmi var, korkusuz milli iradenin tarihi duruşu var” dedi.