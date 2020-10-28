MHP İl Başkanı Alıcık'tan 'Mevlid Kandili' mesajı

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; "İnsanlığın yaşadığı anlam bunalımından, çırpındığı manevi buhrandan ve İslam aleminin içine düştüğü istikrarsızlık sarmalından, kurtuluşun uzaklarda olmadığını, 1440 yıl önce müjdelenen ve hepimizin pırıl pırıl işlemelerle sarıp bir mücevher gibi esirgediğimiz Kuran-ı Kerim'in hikmetli sayfalarında ve tebliğin kılavuzu olan, sevgili Peygamberimizin (SAV) aziz hayatında arayıp bulmamız gerektiğine canı gönülden inanıyorum. Mevlid Kandili'nin aydınlığında Cenab-ı Hak bizi samimiyetten uzaklaştırmasın, ihlaslı olmayı, muhsin bir şekilde yaşamayı cümlemize nasip etsin. Efendimizin (S.A.V) şefaati, aziz Türk milletinin, kıymetli hemşerilerimin, kahraman şehitlerinizin, vefakar dava arkadaşlarımın ve tüm insanlığın üzerine olsun. Mevlid kandilimiz mübarek olsun."