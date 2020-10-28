İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MHP İl Başkanı Alıcık'tan 'Mevlid Kandili' mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; "İnsanlığın yaşadığı anlam bunalımından, çırpındığı manevi buhrandan ve İslam aleminin içine düştüğü istikrarsızlık sarmalından, kurtuluşun uzaklarda olmadığını, 1440 yıl önce müjdelenen ve hepimizin pırıl pırıl işlemelerle sarıp bir mücevher gibi esirgediğimiz Kuran-ı Kerim'in hikmetli sayfalarında ve tebliğin kılavuzu olan, sevgili Peygamberimizin (SAV) aziz hayatında arayıp bulmamız gerektiğine canı gönülden inanıyorum. Mevlid Kandili'nin aydınlığında Cenab-ı Hak bizi samimiyetten uzaklaştırmasın, ihlaslı olmayı, muhsin bir şekilde yaşamayı cümlemize nasip etsin. Efendimizin (S.A.V) şefaati, aziz Türk milletinin, kıymetli hemşerilerimin, kahraman şehitlerinizin, vefakar dava arkadaşlarımın ve tüm insanlığın üzerine olsun. Mevlid kandilimiz mübarek olsun."

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.