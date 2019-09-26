MHP İl Başkanı Pehlivan; Millet olma şuurunun temel harcı Türkçemizdir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan '26 Eylül Türk Dil Bayramı' dolayısıyla yayınladığı mesajda “Milli kimliğin güçlenmesi, milli bilincin artırılması, millet olma şuurunun baki kılınmasının temel harcı Türkçemizdir” dedi.

1932'deki ilk Türk Dili Kurultayı'nın açılış günü olan 26 Eylül'ün ‘Türk Dil Bayramı' olarak kabul edilmesi dolayısıyla açıklama yapan MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Atatürk'ün emaneti Türk dilinin gelişmesi ve yaygınlaşması konusunda katkı ve desteği olan herkese müteşekkir olduklarını söyledi.

Bir milleti bir arada tutarak, ortak değerler etrafında birleştiren en önemli unsurlardan birinin dil olduğunu Kadaeden MHP Aydın İl başkanı Burak Pehlivan, “Dilini kaybeden milletler benliğini de kaybeder. Milli değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasındaki en önemli vasıta olan güzel Türkçe'mizin, sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanda daha yaygın ve doğru bir şekilde konuşulması ve etkinliğinin artırılması, sadece eğitimcilerimizin değil hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu nedenle, özellikle son dönemlerde yaygınlaşan ve dilimizin anlamını bozarak değişime uğramasına sebep olacak yabancı kelime kullanma alışkanlığından kurtulmak, çevremizi de bu durumun hassasiyeti konusunda bilinçlendirmek, en önemli görevlerimiz arasında olmalıdır” diyerek bir medeniyet alameti, bir millet hazinesi ve bir kültür olarak gördükleri Türkçe'nin doğru kullanılıp ilelebet yaşatılmasını istedi.