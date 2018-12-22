MHP İl Başkanı Pehlivan: Sarıkamış Türk'ün aynı zamanda fedakarlık zirvesidir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, "Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü" dolayısıyla yayınladığı mesajda “Türk Milleti'nin ölümle imtihanının, feda ve fedakarlık zirvesinin, Türk yiğitlerimizin tarihe düştükleri müthiş notun 22 Aralık'ta Sarıkamış'ta atıldığı gündür” dedi. .

1914 yılında Sarıkamış Harekatı sırasında Ruslarla mücadele etmek için Kafkas Cephesindeki Birliklerin çetin kış koşullarında Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olmasının 104. yılında şehitlerimizi rahmet ve minnetle andığını kaydeden MHP Aydın İl Başkanı Pehlivan, o günün anılarının bugünkü gençlere birer ibret vesikası olması gerektiğini kaydetti.

Pehlivan mesajında; “Bugün Türk tarihimizin en büyük kahramanlık destanlarından birinin, Türk Milleti'nin ölümle imtihanının, feda ve fedakarlık zirvesinin, Türk yiğitlerimizin tarihe düştükleri müthiş notun günüdür. Sarıkamış şehitlerimiz namus ve ahlak simgeleri, onur ve şeref payeleridir. Sarıkamış şehitlerimiz karanlık bir geleceğin aydınlık ve bereketli sıcak yüzleridir. Cenabı Allah'tan hepsine rahmet diliyorum. Kabirleri nur, mekanları cennet, ruhları şad olsun. Allah-ü Teala hepsinden razı olsun” ifadelerine yer verdi.