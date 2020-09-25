MHP Kuşadası ilçe yönetiminden, AK Parti'nin yeni yönetimine ziyaret

MHP Kuşadası ilçe Başkanı Murat İnan ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Kuşadası ilçe Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Gökçe ile yönetim kurulu üyelerini parti binalarında ziyaret etti. Yeniden seçilmeleri nedeniyle Gökçe ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eden MHP Kuşadası İlçe Başkanı Murat İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bulunduğu bir tabloyu da AK Parti ilçe teşkilatına hediye etti. Ziyarette Gökçe ve yönetim kurulu üyelerine tebrik eden İnan, “ Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyin gösterdiği doğrultuda Cumhur ittifakının istikrarlı yürüyüşe hep birlikte devam ediyoruz. İttifakımızın yerelde de iktidar olması için gereken özveri ve çalışmaların yapılacağına da yürekten inanıyorum “ dedi.