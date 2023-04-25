İhlas Haber Ajansı

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MHP Milletvekili Adayı Depboylu, mezun olduğu liseye gitti

Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Milletvekili Adayı Deniz Depboylu, mezun olduğu liseyi ziyaret etti.

Duygusal anlar yaşayan Depboylu, lisede görev yapan öğretmenler ile konuştu.



Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve MHP Aydın Milletvekili Adayı Deniz Depboylu çalışmalarına ve ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Bugün, mezun olduğu Efeler Cumhuriyet Lisesi'ne ziyarete giden Depboylu, hatıralarını canlandırdı. Öğretmenler ile sohbet eden MHP Aydın Milletvekili Adayı “Mezun olduğum Efeler Cumhuriyet Lisesi'ni ziyaret ederek her köşesi hatıralarla dolu okulumuzu görmek bizleri mutlu etti. Üzerimizde emeği olan tüm öğretmenlerimize teşekkür ederim. Okul müdürü ve öğretmenlerine karşılamalarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

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