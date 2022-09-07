MHP MKYK Üyesi Burak Pehlivan'dan teşekkür ve öneri

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MKYK Üyesi Burak Pehivan, Aydın'ın düşman işgalinden kuruluşunun 100. yılının çeşitli etkinliklerle kutlandığını ancak bu kutlamalarda düzenlenen etkinlikler kadar genç kuşağın ‘Milli Mücadele Ruhu' ile yetiştirilmesinin önemli olduğunu söyledi. Pehlivan, bu manada tüm öğrencilerin periyodik aralıklarla şehitliklere ziyarete götürülüp, o günlerin yerinde anlatılması gerektiğini söyledi.

Aziz Türk milletini diğer milletlerden ayıran en önemli özelliklerinden birinin, hürriyetine duyduğu sarsılmaz bağlılık olduğunu belirten MHP MKYK Üyesi Burak Pehlivan, “Tarih sayfaları, Türk'ün istiklali uğruna canı pahasına verdiği eşsiz mücadelelerden oluşan kahramanlık destanlarıyla doludur. Aydınımız bundan 100 yıl Eylül ayının ilk haftasında son derece zor şartlarda verdikleri destansı bir mücadele ile şehrimizi düşman işgalinden kurtarmıştır. Bu mücadelede binlerce kişi şehit olmuştur. Türk'ün çelikten iradesi Aydın'ın Doğusu'ndan Batıs'ına her yerde kutsal vatan topraklarımıza yönelen yad ele göğüs germiş, Efe ruhlu insanların yaşadığı Aydın ilimiz düşman işgalinden kurtulmuştur” dedi.

Kurtuluş günleri dolayısıyla il genelinde düzenlenen etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür eden Pehlivan, Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılını kutlarken tüm şehit ve gazilere rahmet ve minnet duygularını ifade etti.

“Kutlamalar sadece alanlarda yapılmamalı”

Gün geçtikçe Kurtuluş Günü kutlamalarının Milli Mücadele Ruhu'ndan uzaklaşıp sıradan bir etkinliğe dönüştüğünü üzülerek şahit olduğunu da kaydeden MHP MKYK Üyesi Burak Pehlivan, etkinliklerin sadece alanlarda değil şehitliklerde de yapılması gerektiğine inandığını söyledi. Pehlivan, “Milli günlerimizin hatırlanması ve öneminin vurgulanması noktasına genç kuşaklara daha çok eğilmemiz gerektiğine inanıyorum. Bugün bir asır önce yaşanan Mili Mücadele günlerini yaşayan büyümüz kalmadı. Ancak Malgaç Baskını'nın yaşandığı yerden Karatepe Şehitliği'ne Gözpınarı Şehitliği'nden Erbeyli Şehitliği'ne kadar o günlerin acı vesikaları halen ortadadır. Çayyüzü Şehitliği'nden Aydın Şehitliği'ne kadar tüm şehitliklerimiz genç kuşaklara tanıtılmalıdır. Bugün Japonya'da çocuklar nasıl Hiroşima'ya gidip görmeden yetişmiyorsa bizim çocuklarımız da mutlaka buraları görmeli ve o acı günleri öğrenip bu toprakların nasıl vatan olduğunu bilmelidir” diye konuştu.