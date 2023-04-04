MHP MYK Üyesi Pehlivan; Başbuğumuzun emanetlerine sahip çıkacağız

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi Burak Pehlivan, Ülkücü hareketin mimarı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Başbuğ Alparslan Türkeş'in vefatının 26. Yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada “Hayatı büyük mücadelelerle geçmiş Türk-İslam davasının yılmaz savunucusu Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in emanetlerine sahip çıkacağız” dedi.

Başbuğ merhum Alparslan Türkeş'in vefatının 26. Yılı dolayısıyla yayınladığı mesajda Alparslan Türkeş'in Türk siyasetine derin iz bırakan bir lider olduğunu belirten Pehlivan, “Başbuğumuz, ömrü boyunca hayatını ülkesine, milletine ve devletinin bekasına adayan örnek bir dava adamıydı. O'nun mücadelesi, ülkücü hareket gibi kavramlarla Türk gençliğine miras olarak kalmıştır. Bu kutlu miras, Başbuğumuzun emanetine şanla şerefle sahip çıkan bilge liderimiz Devlet Bahçeli ile mücadelesine kaldığı yerden devam etmektedir. Bu vesile ile aramızdan ayrılışının seneyi devriyesinde başta ömrünü Türk- İslam ülküsüne adamış, ülkücü hareketin mimarı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Başbuğumuz Alparslan Türkeş olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyorum” ifadelerine yer verdi.