MHP'de Aydın milletvekili adayları açıklandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. dönem milletvekili seçimleri aday listesi açıklanırken, Aydın'da ilk 2 sırayı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri Deniz Depboylu ve Burak Pehlivan aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'den 1'inci sıradan aday olduğu listeye göre, mevcut 48 milletvekilinden 43'ü yeniden aday olurken, 5 milletvekili ise listede yer bulmadı. 600 adayın arasından 510'u erkek, 90'ı kadın aday olarak belirlendi. MHP Aydın'da da ilk sıra milletvekilliği adaylığında mevcut milletvekili ve MYK Üyesi Deniz Depboylu yer alırken, 2'nci sıra adayı ise yine MYK Üyesi Burak Pehlivan oldu.

MHP Genel Merkezi tarafından açıklanan milletvekili aday listesindeki Aydın sıralaması şu isimlerde oluştu;

"Birinci sıra Deniz Depboylu, ikinci sıra Burak Pehlivan, Üçüncü sıra Yusuf Keremit, dördüncü sıra Burhan Uçaş, beşinci sıra Etem Yeşilyurt, altıncı sıra Çetin Durmaz, yedinci sıra Osman Gazi Cihangiroğlu ve sekizinci sora Cengiz Ataseven."