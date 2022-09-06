MHP'li Alıcık: “7 Eylül, Aydınlıların başı dik Hakk'a yürüyüşüdür”

7 Eylül Aydın'ın Yunan işgalinden kurtarılışının 100. yılını kutlayan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık; “7 Eylül, efelerimizin ve efe ruhlu Aydınlı hemşerilerimin başı dik, alnı açık Hakk'a yürüyüşüdür” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 7 Eylül Aydın'ın Yunan işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü kutladı. Mücadele ruhunun her alanda canlandırılmasına vurgu yapan Başkan Alıcık, mesajında, “27 Mayıs 1919 Yunanlılar tarafında işgal edilen kentimiz, 3 Eylül Buharkent, 5 Eylül Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar, 6 Eylül Köşk, Umurlu, Söke, 7 Eylül Efeler yani Aydın işgalden kurtuldu. Güzelhisar Aydın kentimizin Yunan işgalinden kurtuluşu, efelerimizin bağımsızlık aşkının hava, ekmek ve sudan daha kıymetli olduğunun tarihe kayıt düşüldüğü destanın adıdır. Efelerimizin ve efe ruhlu Aydınlı hemşerilerimin başı dik, alnı açık Hak'ka yürüyüşüdür. 7 Eylül 2022 Güzelhisar Aydın kentimizin 100. kurtuluş yılı. Gururla ve inançla kutluyorum. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki şanlı ordumuz ve kahraman efelerimizin tarihe yazdığı bu kahramanlık destanını gençlerimize mutlaka aktarmalıyız. Tarihin derinliklerine inemeyenler, gelecek dünyasında güvensizdir. Aydın Kentimiz ve ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. üncü yıldönümünde bu mücadele ruhunu yeniden her alanda canlandırmalıyız” ifadelerine yer verdi.

“Efelerimizden aldığımız görevi eksiksiz yerine getirme gayretindeyiz”

Mesajında 'Dijital Kent Aydın' projesinden de bahseden Başkan Alıcık, “100. kurtuluş yılımızda, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini ve konforunu artıracak Dijital Kent Aydın projemiz ile etkili katı atık yönetim sistemleri, etkin bir toplu taşıma ve bu toplu taşımaya ait mobil sistemler, çağa uygun e-belediye hizmetleri, başarılı, planlı, programlı çevre yönetim sistemleri, çağa uygun kriz ve acil müdahale sistemleri, çağa uygun hızda iletişim olanakları, kent hayatını vatandaşlar ve turistler için kolaylaştıracak uygulamalar, akıllı sayaç sistemleri, akıllı ulaşım sistemleri, akıllı kavşaklar, akıllı atık toplama sistemleri, yenilenebilir enerji sistemleri ve birçok çalışmamız ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği yüksek medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefinde, efelerimizden aldığımız görevi eksiksiz yerine getirme gayretindeyiz. Kutlu olsun kentimizin 100. kurtuluşu, kutlu olsun Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yaşı. Büyük Önder Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında Aydın'ın kurtuluşunda büyük kahramanlık gösteren Miralay Şefik Bey'e, Yüzbaşı Faik Bey'e, Teğmen Zekai Bey'e, 57. Tünen Yaveri İsmail Hakkı Bey'e, Teğmen Necmi Bey'e, Yörük Ali Efe'ye, Demirci Mehmet Efe'ye, Hasan Hüseyin Dokuzoğlu Efe'ye, Sökeli Cafer Efe'ye, Mestan Efe'ye, Sancaktarın Ali Efe'ye, Salavatlı Halil İbrahim'e, Tekeli İsmail Efe'ye, Kıllıoğlu Hüseyin Efe'ye, Durmuş Ali Efe'ye, Yanık Efe'ye, Danişmentli İsmail Efe'ye, Gurbetin Ali Efe'ye, Parmaksız Hasan Efe'ye, Çete Ayşe ve bütün ülkü ve silah arkadaşlarına ve Yunan tarafından işgal sırasında şehit edilen hemşehrilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Günümüzde askeri işgallerin yerini ekonomik ve teknolojik işgallerin aldığı gerçeği ile geçmişteki kahramanlarımızın emaneti cennet kentimizi üreten, çok çalışan, bir elinde bilim, diğer elinde ahlak ve erdem olan gençlerimiz güçlü yarınlara taşıyacaktır. Buna inancımız tamdır. Her konuda milli olmak için, dilde, işte ve fikirde birlik sağlayarak çok çalışıyoruz. Bugünü dikkatli yaşamak, yarınları güçlü kılmak için işgalinin yaşandığı günlerden dersler çıkarmamıza vesile olması dileklerimle, 3 Eylül Buharkent, 5 Eylül Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar, 6 Eylül Köşk, Umurlu, Söke, 7 Eylül Efeler, İncirliova, Germencik, Kuşadası ilçelerimizin Yunan işgalinden kurtuluş günü kutlu olsun” dedi.