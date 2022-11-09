MHP'li Alıcık: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e çok şey borçluyuz"

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Atatürk'ün her zaman önder vasfını muhafaza edeceğini ifade ederek "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e çok şey borçluyuz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 84. ölüm yıldönümü dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, bir mesaj yayınladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk Milleti'nin ortak değeri olduğuna dikkat çeken Alıcık, mesajında "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü anmak ve anlamak demek, Türk Milliyetçiliğini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni anlatmak demektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin iftiharı olmakla birlikte ortak değeri, ortak iradesi, ortak seslenişidir. İlkeleriyle, ülküleriyle, ülke sevgisiyle sembolleşen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin göz nuru, nabız atışı, kahramanlık sedası olarak hayranlıkla anılacak, her zaman da öncü, önder ve örnek vasfını muhafaza edecektir. 10 Kasım Aziz Atatürk'ü anlamak, anlatmak, tanımak ve tanıtmak amacıyla 84 yıllık bir tarih tecrübesidir. 10 Kasım bir matem günü değil, yaşanmış onca hadisenin bir idrak, bir ifade, bir ihtiram günüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri Milliyetçi Hareket Partisi'nde ve Cumhur İttifakı'ndadır, bu milli emanetlere de asla leke sürdürülmeyecektir. Büyük Atatürk'ümüzün izinde, endüstri 4.0 disiplininde, yapay zeka gerçekliğinde, bir elinde ilim-bilim, bir elinde ahlak ve erdem olan , Türk milli disiplinleri bezenmiş Türk gençleri; naçiz bedenlerin gelip geçici olduğu şu fani dünyada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün emaneti Türkiye Cumhuriyeti'mizi ilelebet ve ilanihaye payidar kılacaktır. Aramızdan ayrılışının 84'üncü yıl dönümünde Aziz Atatürk'ü hürmetle, rahmetle, minnetle, tazimle yad ediyoruz. Kurucu kahramanlarımıza, fedakarlık nişanesi şehitlerimize, elleri öpülesi muhterem ceddimize Allah'tan rahmetler diliyoruz. Biz hepsinden razıyız, Rabbim de razı olsun. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerine yer verdi.