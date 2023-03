MHP'li Alıcık: "Kadınlarımız, Türk Milleti'nin aynasıdır"

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayınlayan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık; "Kadınlarımız, Türk Milleti'nin aynası, geleceğimizin ümit ateşidir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Hayatın her alanında kadınların olmasının büyük bir güç olduğunu vurgulayan Alıcık, mesajında "Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir' veciz sözü bizlere rehber olmalıdır. Kadınlarımız, Türk Milletimizin aynası, geleceğimizin ümit ateşidir. Kadın, nezakettir, zarafettir, titizliktir, hoşgörünün bizzat kendisidir. Türk kadını kahramanlıklara imza atan, devlet-i ebed müddet, millet-i ebed müddet anlayışına emek ve güç veren iradedir. Kadınlarımız güçlendikçe milli uyanış yaygınlaşacak, milli diriliş ve dayanışma ruhu Türkiye'yi büyütecektir. Devlet ve milletler kadınlara verdiği değer kadar güçlü ve kudretlidirler. Bilimden sanata, spordan edebiyata, siyasetten ekonomiye kadar hayatın her alanında kadınlarımızın olması çok büyük güçtür" ifadelerine yer verdi.

Kadınlarının yüzü gülmeyen bir toplumun, geleceği umutla karşılamasının imkansız olduğunu belirten Alıcık, "Kahraman ve fedakar Türk kadının hak ettiği yerlerde olması, layık olduğu sosyal, siyasal ve ekonomik sıçramalar yaşaması bizim tehir edemeyeceğimiz bir gayedir. Aziz Türk milletimiz kadınlarına en yüksek değeri veren yüksek bir kültür ve mirasla donanmıştır. Tarihimize baktığınızda da bunu görürsünüz. Tomris Hatun, İl Bilge Hatun, Hayme Ana, Nene Hatun, Tayyar Rahmiye ve niceleri. Cennet Aydın Kentimizin tarihinde iz bırakmış, Türkiye Cumhuriyetimizin ilk kadın muhtarı Gül Esin'i, Kurtuluş Savaşımızın kahraman kadın efeleri Aydın Baltaköylü Arşın Teyze'yi, Efe Ayşe'yi, Aydın kentimizin ilk kadın milletvekili Eczacı Piraye Levent hanımefendiyi, yazar Leman Kısa Hoca hanımı, Yenipazarlı Kabarıkların kızı Halk Müziği sanatçısı Muazzez Türüng'ü, Türkiye'nin ilk kadın hakimi Sökeli Adalet Yıldırım ve bir çok kadınımız tarihe not düşmüştür. Deprem de vefat eden annelerimiz ve ebedi aleme intikal ermiş bütün annelerimize rahmet diliyorum. Kahraman şehitlerimizin annelerinin ellerinden öpüyorum. Milli şerefimizin abidesi, milli bekamızın beşiğini sallayan kadınlarımızın , annelerimizin 8 mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadınlar güçlensin, Türkiye büyüsün" dedi.