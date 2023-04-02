MHP'li Alıcık: "Mutlu olduklarını görmek her şeye değer"

Dünya Otizm Farkındalık Günü ve Otizm Farkındalık Ayı sebebiyle açıklama yapan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık; "Otizm eksiklik değil, farklılıktır ve onların mutlu olduklarını görmek her şeye değer" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü ve Otizm Farkındalık Ayı ve 1-7 Nisan Dünya Sağlık Günü ve Ulusal Kanser Haftası dolayısı ile bir mesaj yayımladı. Mesajında sevginin gücüne dikkat çeken Başkan Alıcık, yaptığı açıklamada "Otizm'in farkındayız, hep yakınlarında, sürekli yanlarındayız. Otizm eksiklik değil, bir hastalık değil, farklılıktır. Onlar, göz temasından kaçınır ve biz kalplerle temas kuralım, farkında olalım. Fark edelim, kabul edelim, sevgimizi ve ilgimizi gösterelim. Mutlu olduklarını görmek her şeye değer. Sevgi, otizmi mi yener. Sen yeter ki dene ve iste" ifadelerine yer verdi.

Her işin başının sağlık olduğuna dikkat çeken Alıcık, Dünya Sağlık Günü ve Ulusal Kanser Haftası sebebiyle yaptığı açıklamada ise erken teşhis için bir bilinç oluşturması gerektiğini vurgulayarak "Hekimsiz, hakimsiz yerde oturma. Her işin başı sağlık. Erken teşhis ve farkındalığın artması ve ve davranış haline gelmesini başta kanser olmak üzere bir çok hastalığın atlatılmasında önemlidir. Ulusal Kanser Haftası vesilesi ile tüm hastalarımıza şifa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' sözünün takipçisi kahraman sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.