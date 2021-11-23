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MHP'li Alıcık, TES-İş Başkanı Aydın'la görüştü

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, TES-İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Mustafa Aydın’a nezaket ziyaretinde bulundu.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, TES-İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Mustafa Aydın'a nezaket ziyaretinde bulundu.



TES-İş Sendikası Aydın Şubesi'nde seçim heyecanı yaşanırken, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Başkan Mustafa Aydın'ı ziyaret etti. Aralık ayında yapılacak olan Genel Kurul öncesinde mevcut başkan Aydın'a destek ziyaretinde bulunan Alıcık; “Mustafa abimizi uzun zamandır tanırım ve işini çok iyi yapan bir başkanımız. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirecekleri seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. MHP olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız” dedi.



Gerçekleştirilen destek ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren TES-İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Mustafa Aydın ise desteklerinden dolayı Başkan Alıcık'a teşekkür ederek genel kurulun hayırlı olmasını diledi.

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