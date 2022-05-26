MHP'li Alıcık; “Türk Milleti'nin geleceğini idam ettiler”

yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık; “Türk milletinin geleceği gençlerimizi idam sehpalarında şehit ettiler” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık 27 Mayıs yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Alıcık, mesajında darbe sevdalıları ve demokrasi katillerinin her zaman karşılarında, MHP'yi ve Cumhur İttifakı'nı bulacağını söyledi. Türk tarihinde yaşanan ayaklanmaların, kalkışmaların ve darbelerin milletin gelişmesine mani olma amacı taşıdığını ifade eden Alıcık; “Türk demokrasinin kara lekelerinden 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası yargılama süreci, idamların infazı sırasında yaşananlar Türk devletine düşmanlığının sonucudur. 1974 Kıbrıs Türk zaferini hazmedemeyen hainler ve işbirlikçileri 1980 darbesini yaptılar. Türk milletinin geleceği gençlerimizi idam sehpalarında şehit ettiler” dedi. İlahi adaletin 15 Temmuz tarihinde tecelli ettiğini belirten Alıcık, milletin hainlere gereken cevabı verdiğini vurguladı.

“Her zaman karşılarında olacağız”

Darbe girişimlerinin millette karşılığının olmadığını kaydeden Alıcık, “Her kim darbeyi aklından geçiriyorsa, sokaklardan, silahlardan ve zorbalıktan iktidar çıkarmayı hayal ediyorsa bunun en acıklı bedeline katlanmayı da göze almalıdır. Darbe sevdalıları, demokrasi katilleri her zaman karşılarında Milliyetçi Hareket Partisi'yle Cumhur İttifakı'nı bulacaklardır. Aziz Türk milletimize samimi ve safiyane hizmet eden, bugüne kadar taş üstüne taş koyan bütün devlet ve siyaset adamlarımızı hürmetle, ebediyete irtihal edenleri de rahmetle anıyorum. Hemşerimiz, Efemiz Merhum Başbakan Adnan Menderes'e, Merhum Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'ya, Merhum Maliye Bakanı Hasan Polatkan'a ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.