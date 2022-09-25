MHP'li Alıcık: “Türk Milliyetçisi olmak Türkçe sevdalısı olmaktır”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Türk Dil Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında Türkçenin önemine dikkat çeken Alıcık; “Türk Milliyetçisi olmak Türkçe sevdalısı olmaktır. Türkçe umudumuz, istiklal sancağımızdır. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün katılımıyla 1932 yılında düzenlenen I. Türk Dili Kurultayı'nın açılış günü olan 26 Eylül'ü her yıl “Dil Bayramı” olarak kutluyoruz. Dilimizin, yani milli kimliğimizin bayramı olan bu günde Türkçemize emek verenlerden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türkçeye emek ve ömür veren, gelişmesi için fedakarca çaba gösterenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Türkçe gönüllülerine, Türkiye sevdalılarına minnet ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.