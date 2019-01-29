MHP'li Başkandan AK Parti'nin yeni yönetimine hayırlı olsun ziyareti

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, MHP İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Sağlam ile birlikte AK Parti İncirliova İlçe Başkanlığı'na atanan Hüseyin Celbek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yapılan ziyaretten dolayı onur duyduğunu ifade eden AK Parti İlçe Başkanı Celbek; “Öncelikle İncirliova Belediye Başkanımız ve Cumhur İttifakı Adayımız Sayın Gürşat Kale'nin partimize ve şahsıma yapmış olduğu bu nazik ziyaretten dolayı kendisine ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek Aydın ve İncirliova'mızda Cumhur İttifakı'nın başarıya ulaşması için gece gündüz demeden çalışacağız. İnşallah 31 Mart akşamı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı başta olmak üzere İncirliova'mızda ve 17 ilçemizde Cumhur İttifakı adaylarıyla zafere ulaşacağız. Bu saatten sonra ayrı gayrımız yoktur. Hep birlikte Cumhur İttifakının başarısı için çalışacağız. Gazamız mübarek Allah yardımcımız olsun” dedi.

“Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifakı değildir”

Türkiye'nin özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimi ile birlikte bilinçli ve sistematik bir şekilde ciddi problemlerle karşı karşıya bırakılmak istendiğine dikkat çeken İncirliova Belediye Başkanı Kale ise; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Bilge Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli Bey'in öngörüleriyle oluşturulan Cumhur İttifakı bir seçim ittifakından ziyade milli birlik ve beraberliğimizin teminatı ve güvencesi olan bir ittifaktır. Burada iki devlet büyüğümüzün aldığı karar doğrultusunda hareket ederek Aydın'ımız ve İncirliova'mızda Cumhur İttifakının başarıya ulaşması için ne gerekiyorsa yapacağız. Allah izniyle 31 Mart akşamı büyükşehir belediyesi başta olmak üzere İncirliova ve 17 ilçemizi kazanacak güçteyiz. Bu saatten sonra tek gayemiz Cumhur İttifakının Aydın'da ve İncirliova'da başarıya ulaşmasıdır. Bu duygu ve düşüncelerimle AK Parti İncirliova İlçe Başkanlığı'na atanan Hüseyin Celbek kardeşime yeni görevinde başarılar dilerim. ” şeklinde konuştu.

MHP İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Sağlam da, AK Parti ve MHP İncirliova İlçe Teşkilatlarının uyum içerisinde Cumhur İttifakının başarısı için çalışacağına vurguda bulunarak; “İnşallah birlik ve beraberliğimizin sonucu olarak 31 Mart akşamı Aydın Büyükşehir ve 17 ilçesinde Cumhur İttifakının zaferiyle taçlandıracağız” dedi.

Ziyarete İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Sağlam, AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek, İncirliova Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Başçı, İncirliova Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Çaçamer, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Kale, MHP Kadın Kolları Başkanı Nursevin Ertunç, AK Parti İncirliova Gençlik Kolları Başkanı Yunus Sarıoğlu ile iki partinin yöneticileri katıldı.