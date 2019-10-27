MHP'li Baskın; “Efeler Belediyesi pazarcı esnafına güvenmiyor”

MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın, Efeler Belediyesi'nin Efekent Pazar yerinde hayata geçirdiği elektronik tartı uygulamasını; “Efeler Belediyesi pazarcı esnafına güvenmiyor” sözleriyle eleştirdi.

Efekent Pazar yerinde satış yapan pazarcı esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinleyen MHP'li Ahmet Baskın, “Efekent pazar yerinde çözüm bekleyen birçok problem varken, Efekent pazar yerinin girişine elektronik tartı koyarak vatandaşın aldıklarını tartmasını bekleyen Efeler Belediyesi; pazarcı esnafını güvenmediğini, zabıta hizmeti veremediğini, ölçü ve tartı aletlerinin denetimini yapamadığını itiraf etmiş; kıymetli hemşehrilerim ile değerli pazarcı esnafımız arasındaki güveni sarsmıştır. Çağdaş imkanlar ile kaliteli denetim yaparak, varsa ayarsız tartı aleti gerekli çalışmayı yapmak yerine; sevgi ve saygıyı hiçe sayan, vicdanları inciten bir anlayış ile değerli pazarcı esnafımızın dürüstlüğünü tartmaya kalkmıştır. Çağdaş kent Aydın'ımıza yakışmayan bu uygulamanın bir an önce son verilmesi dileğimizdir. Özellikle kış aylarında pazarcı esnafımızın toplanma vakti karanlık olmaktadır.

Aydınlatma olmadığından çileli ve zor bir süreç her pazar yaşanmaktadır. Tentelerin kırmızı renkte olması ortam ısını artırmakta, aydınlık için düşünülen bölümlerin tentelere bağlanması nedeniyle yeterli havalandırma olmamaktadır. Şarküteri esnafı başta elektrik ihtiyacı olanlar için uygun yerlere elektrik panosu konmadığından güvensiz şekilde elektrik kullanımı yapılmaktadır” dedi.

Pazarcıların sorunlara çözüm beklediğine değinen Baskın, “Pazarcı esnafından yer kirası alan Efeler Belediyesi tuvaletlerden ücret almaktadır. Su tesisatı bozuk, fayans zeminlerinde büyük bozulmalar olan, temizlik adına hiçbir çalışmanın yapılmadığı tuvaletler çağdaş Aydın kentimize yakışmamaktadır. Pazar yerimizde izleme, değerlendirme, çözüm üretme adına denetim yapan zabıta arkadaşlara da, MHP Efeler yönetimi olarak iki saatten fazla ziyaret ettiğimiz pazar yerinde rastlamadık. Dertleri tartamazsınız, ağırlığı fazla. Vicdanları tartamazsınız, muhasebesi büyük. Biz sizin tartınızda üretemediğiniz hizmeti, ağırlığı olmayan 8 aylık hizmetinizi tarttık; gram gelmedi” şeklinde konuştu.