MHP'li Baskın: “Kandil, dünyaya barış ve huzur eylesin”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Baskın; “Ramazan ayının habercisi, Yüce Allah'ın engin af, mağfiret ve rahmetiyle dolu mübarek Berat Kandili'ni bir kez daha idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Berat Kandili'nin tüm İslam aleminin beratına, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını diliyorum. Berat Kandili kardeşliğin, dostluğun, sevginin, barışın berata esas olduğu gecedir. Kandiller, ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevi feyziyle de bunalan gönüllerimizi aydınlatır, zihinlerimizi berraklaştırır. Bu gecelerin kurtuluşumuza, manevi arınmamıza ve gönül dünyamızın temizliğine vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Türk İslam aleminin Berat Kandili'ni kutluyor, milletimizin ve tüm İslam aleminin birlik ve beraberliğine, barış ve huzuruna vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.