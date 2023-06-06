MHP'li belediye meclis üyesi Akçöltekin, kalp krizi geçirdi

Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akçöltekin'e hekimlerin nüdahalesinin devam ettiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, MHP'li Efeler Belediye Meclis Üyesi Avukat Savaş Akçöltekin öğle saatlerinde aniden rahatsızlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Akçöltekin'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Akçöltekin'in durumunun ağır olduğu belirtildi.

MHP'li Savaş Akçöltekin'in kalp krizi geçirmesi partisi MHP'de de üzüntüye neden oldu. MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Akçöltekin'in kalp krizi geçirdiğini ve üzüntülerinin büyük olduğunu belirterek,, "Arakdaşımıza hastanede müdahaleler devam ediyor. Durumunun ciddi olduğunu öğrendik. İnşallah, sağlığına kavuşur" diye konuştu.