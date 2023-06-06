MHP'li belediye meclis üyesi kalbine yenildi

Geçirdiği kalp krizi dolayısıyla ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Efeler Belediye Meclis Üyesi Avukat Savaş Akçöltekin doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, MHP'li Efeler Belediye Meclis Üyesi Avukat Savaş Akçöltekin öğle saatlerinde aniden rahatsızlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Akçöltekin'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Akçöltekin doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Akçöltekin'in ani ölümü ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.