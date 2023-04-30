MHP'li Depboylu: "Bir masayı yönetemeyenler, koskoca bir devleti nasıl yönetecek?”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi ve Aydın Milletvekili Adayı Deniz Depboylu, bir yandan ülkücülere çağrıda bulunurken, diğer yandan da İYİ Parti'nin de içerisinde yer aldığı karşı oluşum için, "Böyle bir dönemde bir masayı yönetemeyenler, koskoca bir devleti nasıl yönetecek?” dedi.

MHP MYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Adayı Deniz Depboylu, seçim çalışmalar çerçevesinde Aydın'daki basın mensupları bir araya geldi. Siyasi gündemi değerlendirip basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Depboylu ülkücülere çağrıda bulundu. İYİ Parti'nin içerisinde yer aldığı karşı oluşum için, "Böyle bir dönemde bir masayı yönetemeyenler, koskoca bir devleti nasıl yönetecek?” ifadelerini kullanan Depboylu, ayrıca 14 Mayıs 2023 seçimlerinin normal bir seçim değil 'memleket meselesi' olduğunu ifade etti.

Depboylu, altılı masanın aleni ortağı haline gelen HDP için de PKK ifadelerini kullandı. Depboylu, HDP'yi terör örgütünün siyasi uzantısı olarak gördüklerini ifade ederek, “Yüz yıllık Ccumhuriyet'i değiştireceklerini iddia ediyorlar. Ne dertleri var Cumhuriyetle? Bunu sorgulamak lazım. İYİ Parti'nin ‘HDP'nin olduğu yerde biz olmayız' söylemini samimi bulmuyorum. HDP'yi küstürmemek için her türlü söylemden kaçınıyorlar" dedi.

"Ülkücülerin yeri MHP'dir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti mensuplarına yönelik 'yuvaya dönün' çağrısının karşılık bulup bulmadığı yönelik soruyu cevaplayan Depboylu, “Genel Başkanımız Bahçeli'nın çağrısına bir çok ilde karşılık var. Kafası karışan dava arkadaşlarımız olabilir. Bizim dava arkadaşlarımız çok hassastır. ‘eski ülkücü' diye bir şey yok. Ülkücüyseniz hala ülkücüsünüz ve yeriniz MHP'dir. Bu dönüşleri bizzat görüyoruz. Eskişehir'deki istifaları da mutlaka duymuşsunuzdur" diye konuştu.

MHP'li Depboylu, parlamenter sisteminin artık bittiğini kaydedip, CHP ve İYİ Parti'yi de HDP üzerinden eleştirerek CHP için, 'Nasıl Atatürk'ün partisi?' eleştirisinde bulundu. HDP'den de 'PKK' olarak bahseden Depboylu, Millet İttifakı hakkında da 'zillet ittifakı' nitelendirmesini yaptı. Saha çalışmalarında vatandaşların MHP'ye olan ilgisine de değinen Depboylu, "Sahaya baktığımızda geri dönüşler olumlu yönde. Aydın'da birden fazla vekil çıkartacağımıza inanıyorum. Bu istikamette çalışıyor, vatandaşlarımızla buluşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıya MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın, il ve ilçe yöneticileri ile bazı milletvekili adayları katıldı.