MHP'li Pehlivan; “Doğanın mesajları iyi okunmalı”

Burak Pehlivan, yaptığı açıklamada; “Sağlıklı, huzurlu, temiz bir çevrede yaşamak sizin ve çocuklarımızın en önemli ve değerli hakkıdır. Son zamanlarda Türkiye'mizde, bölgemizde ve Aydın'ınımızda yağmur ve fırtına etkili olmaktadır. Elbette mevsim değişikliklerinin temel sebebi yine insandır. Endüstrinin gelişimi ile hava kirliliği başta, manyetik kirlilik, teknoloji artıkları gibi ekiler olduğu bilinmektedir. Yaşanabilir bir dünyayı kuracak olan da, dünyamızı yaşanmaz hale getirecek olan da insandır. Aydın ilimizde ve ilçelerimizde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtınanın etkisi ile ağaçlar devrilmekte, sel yaşanmakta, araçlar hasar görmektedir. Kent yöneticilerinin ve konulardan sorumluların daha planlı ve etkili çalışmaları dileğimizdir. Tek tesellimiz hemşerilerimin yaralanmamasıdır. Daha büyük felaketlerden Allah, Türk milletini korusun. Bir sürede daha devam edeceği söylenen yağmur ve fırtına konusunda daha dikkatli olunuz. Zaman kaybetmeden dünya ile savaşmaktan vazgeçilmelidir. Dünya ile savaşı kazanan kaybedecektir” dedi.