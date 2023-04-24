MHP'li Pehlivan, Köşk'ün kalbini fethetti

Seçim çalışmaları çerçevesinde ziyaret ettiği Köşk'te yoğun bir ilgiyle karşılanan MHP Aydın Milletvekili Adayı Burak Pehlivan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve yeniden seçileceğini, MHP'nin de mecliste çok güçlü bir şekilde yer alacağını söyledi.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine Cumhur İttifakı çatısı altında hazırlanan MHP'de Aydın Milletvekili Adayı Burak Pehlivan, seçim çalışmalarına Köşk'te devam etti. Partisinin İlçe Başkanı Levent Güler ve yönetiminin eşlik ettiği Pehlivan, Ilıdağ, Başçayır ve Uzundere mahallelerini ziyaret etti. Pehlivan, mahalle kahvehanelerinde bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların istek ve önerilerini dinleyen MHP'li Pehlivan gönüllere dokunmaya devam ediyor.

“Desteğine büyük önem veriyoruz”

Vatandaşlara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamını da ileten Pehlivan, “Derdimiz devlet, millet, bayrak ve vatan' diyerek çıkmış olduğumuz bu yolda, asrın seçimlerine az bir süre kaldı. Neden asrın seçimleri diyoruz? Bir yanda doğruyu, bir yanda yanlışı görüyoruz. Bu noktada da Türk milletini, lider ülke Türkiye'ye, aydınlık geleceğe taşıyacak olan ittifak, Cumhur İttifakı'dır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve yeniden seçileceğini, MHP ve AK Parti'nin de mecliste çok güçlü bir şekilde yer alacağını biliyoruz. Bu anlamda hemşehrilerimizin desteğine büyük önem veriyoruz” dedi.

Cumhur İttifakı'nın yerli ve milli olduğunu, AK Parti ile MHP arasında hiçbir pazarlığın bulunmadığını belirten Pehlivan, Cumhur İttifakı'nın Türk milletinin sinesinden doğduğunu ifade etti. Pehlivan, Cumhur İttifakı ve hükümetin salgın, afet ve benzeri tüm olumsuzluklara rağmen milletin yanında olduğunu da sözlerine ekledi. Konuşmasını tamamlayan Pehlivan'a, vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulunup, desteğini açıkladı.