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MHP'li vekil Mehmet Celal Fendoğlu'nun acı günü

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu’nun kayınvalidesi Hatice Özmutlu İzmir’de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'nun kayınvalidesi Hatice Özmutlu İzmir'de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'nun kayınvalidesi Hatice Özmutlu 78 yaşında hayatını kaybetti. Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Özmutlu, uzun süredir İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tedavi görüyordu. Hatice Özmutlu'nun ölümü sevenlerini ve MHP camiasını yasa boğarken, cenazeye birçok partilinin yanı sıra Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir de katıldı. Özmutlu'nun cenazesi Kuşadası Hanım Cami'sinde kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığına defnedildi.

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