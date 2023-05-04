MHP'nin sembol ismi “Bayrak Dede” Aydın'da vatandaşları coşturdu

MHP'nin sembol ismi haline gelen “Bayrak Dede” lakaplı Beyler Virdiloğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Aydın mitingi öncesinde meydanları dolduran vatandaşları coşturdu.

Genel seçimlere sayılı günler kala Aydın'a gelen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli için vatandaşlar, Atatürk Kent Meydanı'nda toplandı. Bahçeli'nin mitingi öncesinde MHP'nin sembol isimlerinden olan ve “Bayrak Dede” lakabıyla tanınan Beyler Virdiloğlu, elinde taşıdığı Türk bayrağı ile vatandaşları coşturdu.

MHP'nin 18 yıldır bütün mitinglerini takip eden ve aslen Trabzon Sürmeneli olan “Bayrak Dede”, gönüllü olarak gittiği mitinglerde MHP'li vatandaşları yalnız bırakmıyor. Vatan sevdalısı olduğunu ifade eden Bayrak Dede, “MHP'nin tüm mitinglerine katılırım, kaçırdığım miting olmaz. Bütün mitinglere kendi imkanlarımla gidiyorum. Vatana, millete, bayrağa, ezana ve Kur'an'a aşık olan birisiyim” dedi.