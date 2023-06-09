MHP'ye katılanlara rozetleri törenle takıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığı'nda önceki gün gerçekleştirilecek olan ancak MHP'li Savaş Akçöltekin'in kalp krizi geçirmesi nedeniyle ertelenen rozet takma töreni buruk bir programla gerçekleştirildi. MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ve yönetiminin dün gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından partiye katılanlara rozetlerini taktı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin davetine icabet ederek partilerinden istifa edip Aydın'da MHP'ye katılan isimlere rozetleri takıldı. Büyük Türkiye Partisi Aydın İl Başkanı Rıza Karaymir, Koçarlı İlçe Başkanı Hüseyin Uysal, Doğru Parti Aydın İl Başkanı ve Ege Bölgesi Koordinatörü Hakan Yasan ve beraberindeki çok sayıdaki kişi partilerinden istifa edip MHP'ye katıldı.

Üyelik işlemlerinin ardından konuşma yapan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık yaptığı konuşmada, “Başbuğumuz Cennet Mekan Alparslan Türkeş'in emaneti, Ülkücü Milliyetçi Hareketin kutlu sancağı Üç Hilalin altına, Türk milletinin killi kalesi Milliyetçi Hareket Partimize dönen arkadaşlarımıza ‘hoş geldiniz' diyorum. Milliyetçi Hareket Partimize büyük bir ilgi var. Hemşerilerimiz; anlaşmayı, hürmeti, kucaklaşmayı, uzlaşmayı, fazileti, dayanışmayı hakim kılma gayretimizi görüyor ve sağ olsunlar destek oluyorlar. Türk Milliyetçilerinin, Ülkücü hareketin bir olma, birlik olma günüdür. Gün, gönül gözüyle bakma günü; zaman, ortak hissiyat ve değerler etrafında kenetlenme, Üç Hilalin altında toplanma zamanıdır. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda MHP Genel Başkanı, Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli beyefendinin, ‘Ülkücü Ülkücünün kurdu değil yurdudur diyen her kardeşimle, sadece kapımızı değil, gönlümüzü de açıyorum' davetine ‘evet' diyen kardeşlerimize hoş geldin diyorum. Hayırlı olsun” İfadelerini kullandı.