Milet Antik Kenti'nde baştan sona tarih kokan etkinlik

Aydın'ın Söke ve Didim ilçeleri arasında kalan döneminin sanat, ilim ve felsefe merkezi olarak bilinen antik liman kenti Milet'te “İlk Meşale Taşıyıcıları-Milet Okulu” isimli etkinlik gerçekleştirildi.

Söke Tarih Araştırmaları ve Kültür Değerlerini Koruma Derneği ve Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi ortak projesi olan “İlk Meşale Taşıyıcıları- Milet Okulu” isimli etkinlik yapıldı. İki gün süren etkinliğin birinci günü öğrenciler ve dernek üyeleri Milet Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Milet Antik tiyatrosunda Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi Müdürü Cahit Başaran, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ)'nden Prof. Dr. Fatma Neval Genç ve Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer'in açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik, öğrencilerin tarihi yansıtan kıyafetlerle sergilediği küçük bir piyesle devam etti.

Daha sonra tarihi kervansarayda devam eden etkinlikte Türkiye Felsefe Kurumu yönetiminden Hacettepe Üniversitesi'nde görevli Prof.Dr. Harun Tepe, ADÜ'nden Doç. Dr. Aysun Gür, Doç. Dr. Berfin Kart, Doç. Dr. İskender Özkan, Arkeolog Doç. Dr. Murat Çekilmez, Milet Müze Müdürü Baran Aydın'ın konuşmacı olarak yer aldığı panel gerçekleştirildi. Konuşmacılar, ‘Miletlilerden Günümüze Doğadan İnsana Felsefe Yolculuğu', ‘Mitos'tan Logos'a', ‘Doğa Felsefesinden İnsana Miletli Filozoflar', ‘Anaksimandros ve Bilimsel Düşüncenin Doğuşu', ‘Milet Müzesi ve Milet Antik Kenti Tarihi' konularında bilgiler verdiler. Her konuşma sonunda öğrencilerin ve misafirlerin değerlendirmeleri ise soruları alındı, konuşmacılara plaket ve belgeleri takdim edildi.

Alexsander Makayev'in piyano dinletisi ile renklenen etkinliğin her anı adeta tarih koktu.

Didim Kaymakamı Dr. Mustafa Yigit ve eşi, Aydın Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, Milet Müze Müdürü Baran Aydın, Aydın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erol Barut, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Şube müdürleri Mehmet Apaydın ve Cengiz Aydın, Söke Kent Konseyi Başkanı Saliha Ondört'e, Didim Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız, Söke Kadın Sığınma Evi Dernek Başkanı Hatice Atay, Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk, Didim Felsefe grubu üyeleri, Söke ve Didim Kent Konseyi üyeleri, Balat Mahallesi Muhtarı Veli Pir ve çok sayıda misafir katılımcılar arasında yer aldı.

Söke Tarih Araştırmaları ve Kültür Değerlerini Koruma Derneği Başkanı İsmail Caner Genç, etkinliğin gerçekleştirilmesinde katkı sağlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim Kaymakamlığı, Söke Belediyesi, Didim Belediyesi, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Milet Müzesi, Balat Mahallesi Muhtarlığı'na teşekkür etti.