Milletvekili Adayı Eşin, seçim çalışmalarını sürdürüyor

Büyük Birlik Partisi Aydın Milletvekili Adayı Rıdvan Eşin, Kent Meydanı'nda “Herkesin Vekili Olacağız” parolasıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ekibiyle birlikte Aydın merkez ve ilçelerini karış karış dolaşan Eşin, çalışmalarına devam ediyor. Aydın halkına hizmet etmek için mücadele ettiğini, bunu da Aydın halkının desteğiyle başaracağını belirten Büyük Birlik Partisi Adayı Rıdvan Eşin, herkesin elini sıkmak, herkesle dertleşmek için durmadan ziyaretlerine devam ediyor.

Seçim gününe kadar durmayacağını, vatandaşlarla kucaklaşmayı, kendisini anlatmayı bırakmayacağını söyleyen Eşin, sokaklarda, esnaf dükkanlarında, pazar yerlerinde, kahvehanelerde, ev ziyaretlerinde, huzurevlerinde, depremzedelerin yanında halka kucaklaşmaya devam ediyor.