Milletvekili Karakoz, Köşk'te kestane üreticileri ile buluştu

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Köşk Gökkiriş Mahallesi'nde kestane üreticileri ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Beraberindeki heyetle birlikte Gökkiriş Mahallesi kestanelik mevkiine giden, orada Mahalle Muhtarı Süleyman Taç'tan ve üreticilerden bilgi alarak, Gal Arılarının kestane ağaçlarına verdiği zararları yerinde inceleyen CHP'li Karakoz, “Çiftçilerimiz uzun zamandır zaten kestane ağaçlarındaki dal kanseri ile mücadele ediyordu, maalesef son iki yıldır da Gal Arıları ile mücadele etmeye başladılar” dedi.

Tarım bakanına çağrıda bulundu”

Milletvekili Karakoz, “En başta Tarım Bakanına, sonrasında il ve ilçe müdürlüklerine sesleniyorum. Bir an önce bu Gal Arıları ile mücadelenin başlatılması ve sorunun hızla çözüme ulaştırılması gerekmektedir. Aksi durumda Gal Arıları daha fazla yaygınlaşırsa kestane üretiminin sonu gelebilir” dedi.

“Konunun takipçisi olacağız”

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, “Hem Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem de Aydın Milletvekili olarak bu konunun takipçisi olacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Her platformda kestane üreticimizin bu sorununu dile getireceğim” diyerek açıklamasına son verdi.