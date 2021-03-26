Milletvekili Savaş çilek üreticisine bereketli hasat sezonu diledi

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın'da çilek hasat sezonunun başladığını ifade ederek üreticilere bereketli bir hasat sezonu diledi.

Türkiye'nin en önemli çilek üretim merkezlerinin başında gelen Aydın'da üreticiler çilek hasadına başladı. Korona virüse rağmen üretim faaliyetlerine devam eden çilek üreticileri ürünlerinin hasadına başladı. AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş çileğin ihracatta da önemli bir noktaya geldiğini ifade ederek, "İhracatta da önemli bir noktaya getirdiğimiz, Aydınımızın lezzetli ürünlerinden çilekte hasat sezonu başladı. Tüm üreticilerimize emeklerinin karşılığını alacağı, bereketli bir sezon diliyorum. Mahsulünüz bol olsun" ifadelerini kullandı.