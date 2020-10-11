Milletvekili Savaş, DSİ'nin çalışmalarını yerinde inceledi

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Karpuzlu ve Koçarlı'da Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü'nün yapmış olduğu çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Karpuzlu'daki köprü 6 mahallenin ulaşım sorununu ortadan kaldıracak”

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, DSİ 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter ile birlikte Karpuzlu Çayı üzerine yapılan köprüyü inceledi. Köprünün ulaşıma açılması ile “Çine Sulaması Drenaj Kanalları Islahı” işi kapsamında Karpuzlu çayı üzerine yapılarak, Çine'ye bağlı Kabataş, Yörükler, Doğanyurt, Esentepe, Gökyaka ve Saraçlar Mahallelerinin ulaşım problemini ortadan kalkacağı açıklanırken, Milletvekili Savaş, ayrıca yapımı devam eden köprü inşaatları ile vatandaşların yeni köprü taleplerini inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“146 bin dekar arazi modern sulama imkanına kavuşacak”

Milletvekili Savaş, Karpuzlu Çayı Köprüsü'nün ardından Koçarlı Bağarası Sulama inşaatını ziyaret etti. Milletvekili Savaş burada, DSİ 21.Bölge Müdürü Göktuğ İlter ile birlikte “Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım” işi kapsamında yapılmakta olan 3000 mm çapındaki boruların montaj çalışmalarında incelemelerde bulundu. Milletvekili Savaş'a, projenin tamamlanması ile birlikte Koçarlı Bağarası Ovası'nda bulunan 146 bin 40 dekarlık tarım arazisinin modern borulu sistemle sulanmasının sağlanacağı ifade edildi.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'nün çalışmalarında son derece memnun olduklarını belirterek, vatandaşın ve çiftçinin yanlarında olduklarını, bölgeye verilen hizmetlerin artarak devam edeceğini ifade etti.