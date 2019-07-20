Milletvekili Savaş; “Kıbrıs ile Türkiye'nin kader birlikteliği ilelebet devam edecektir”

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Savaş, mesajında, “ Kıbrıs Türkü'nün Ada üzerindeki varlığına ve sahip olduğu bütün haklara kastedenlere yönelik verilen mücadelenin ve elde edilen büyük zaferin 45. yıldönümünü bugün hep birlikte kutluyoruz. Adadaki Türk varlığını bitirme amaçlı bütün teşebbüsleri boşa çıkaran Kıbrıs Barış Harekatı' nın 45. yıldönümünde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarında ve Doğu Akdeniz'de oldu bittilerle dayatılmaya çalışılan yeni politikalara karşı bugün de aynı irade ve kararlılıkla mücadelesini vermekte, Kıbrıs Türk halkının ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün haklarını sonuna kadar korumaya ve savunmaya devam etmektedir. Yavru Vatan Kıbrıs ile Anavatan Türkiye'nin kader birlikteliği ilelebet devam edecektir. Mesleki yaşamımın belirli bir döneminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yapmış olmamın da verdiği çok büyük onurla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum” dedi.