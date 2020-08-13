İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milletvekili Savaş'tan İl Sağlık Müdürü Açıkgöz'e ziyaret

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret etti.



AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'ü makamında ziyaret ederek müdürlüğün yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tüm dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de görüldüğü günden bu güne 5 bin kişinin üzerinde insanın canına mal olan yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında yaptıkları özverili çalışmalar için tüm sağlık çalışanları adına Açıkgöz'e teşekkür eden Savaş, sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi.


Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, yeni tip korona virüs ile mücadelede en önemli maddeler olan maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarını bir kez daha hatırlatarak milletvekili Savaş'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.