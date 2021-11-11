Milli Ağaçlandırma Günü'nde Kuyucak'ta fidanlar toprakla buluştu

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

Kuyucak Belediyesi Kargılıdere Millet Bahçesi'nde, İlçe Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Belediye Başkanı Metin Ertürk, AK Parti İlçe Başkanı Ali Güçlü, meclis üyeleri, daire amirleri, muhtarlar ve öğrencilerin de katılımıyla fidanlar toprakla buluştu. Fidanların büyüyerek gelecek nesillere nefes olacağını belirten Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Kuyucak'ta ağaçlandırma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 2019 yılında 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında başlatılan ve Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Kuyucak Belediyesi Kargılıdere Millet Bahçesi'nde fidanlarımızı toprakla, umutlarımızı yarınla buluşturduk. Gelecek nesillerimiz için daha sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya için ülkemize kazandırmış olduğumuz fidanlarımız, gelecek nesillere nefes olacak. Katılımcılara emekleri için şükranlarımı sunuyorum. Daha Yeşil Bir Türkiye İçin Daha Yeşil Bir Kuyucak İçin geleceğe nefes oluyoruz. Milli Ağaçlandırma Bayramı kutlu olsun" dedi.